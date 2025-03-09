Археологи нашли следы описанной в Библии битвы при Армагеддоне

Израильские археологи обнаружили артефакты, подтверждающие события, описанные в Библии. Как сообщает Scandinavian Journal of the Old Testament, во время раскопок в древнем городе Мегиддо исследователи нашли остатки крупных сооружений и значительное количество египетской керамики.
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