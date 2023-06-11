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Польша не признала ответственность за подрыв «Северных потоков»

Польша не признала ответственность за подрыв «Северных потоков»

Варшава не имеет отношения к уничтожению «Северных потоков», написал координатор польских спецслужб Станислав Жарын 11 июня на своей странице в Twitter.

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