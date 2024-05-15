Вскрытие рек в ЯНАО опоздает на четыре дня

Вскрытие льда на водоемах в ЯНАО из-за похолодания произойдет позже, чем ожидалось. Об этом сообщил в прямом эфире директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Максим Тютюнник.
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