В Северном районе Орла построят две школы за 3 млрд рублей

Новые школы должны появиться до конца 2024 года. Проект пока не представлен, однако региональное правительство своим постановлением уже передало КУ «Орловский областной государственный заказчик» земельный участок под строительство одной из них.
Новые школы должны появиться до конца 2024 года. Проект пока не представлен, однако региональное правительство своим постановлением уже передало КУ «Орловский областной государственный заказчик» земельный участок под строительство одной из них.
Свежие комментарии