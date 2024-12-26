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Политолог Расмуссен: Маск будет только рад улучшить отношения с Россией

Политолог Расмуссен: Маск будет только рад улучшить отношения с Россией

Эрл Расмуссен, политолог и подполковник армии США в отставке, высказал мнение, что Илон Маск, известный американский предприниматель и политик, может быть заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине и улучшении отношений с Россией.

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