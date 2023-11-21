Села и деревни трудовой славы могут появиться в Забайкалье

Глава Читы Евгений Ярилов предложил внести в Заксобрание проект регионального закона «О почетном звании Забайкальского края «Город (поселок, село) трудовой славы» за трудовой вклад жителей поселения в Великую Победу.
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