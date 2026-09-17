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Человек упал на козырек дома из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Человек упал на козырек дома из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Человек упал на козырек подъезда дома Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом 17 сентября сообщили в экстренных службах столицы.

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