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Космические каникулы по-английски: Virgin Galactic планирует отправлять 700 человек в год на орбиту с территории Великобритании

Космические каникулы по-английски: Virgin Galactic планирует отправлять 700 человек в год на орбиту с территории Великобритании

Ричард Брэнсон (Richard Branson), основатель и глава Virgin Galactic, недавно поделился амбициозными планами по расширению космического туризма, заявив о намерении запускать туристов в космос с территории Великобритании.

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