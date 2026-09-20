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Газета.ру

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ТАСС: Киев хочет получить $44,8 млн от приватизации госпредприятий в 2027 году

ТАСС: Киев хочет получить $44,8 млн от приватизации госпредприятий в 2027 году

Власти Украины рассчитывают в 2027 году получить 2 млрд гривен ($44,8 млн) прибыли от приватизации госпредприятий, подсчитал ТАСС на основе сопроводительных документов к проекту бюджета.

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