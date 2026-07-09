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Владельцам спецсчетов для капремонта в Подмосковье напомнили правила отчетности

Владельцам спецсчетов для капремонта в Подмосковье напомнили правила отчетности

Управляющим организациям, ТСЖ и ТСН, являющимся владельцами специальных счетов для капитального ремонта, напомнили о необходимости своевременно предоставлять сведения о формировании и расходовании средств фонда.

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