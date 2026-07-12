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Лапочкин об удалении Эмболо: «Футболисты должны понимать, что теперь заниматься симуляциями бесполезно. В их головах нужно все перестраивать»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался об удалении нападающего Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3, экстра-таймы).

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