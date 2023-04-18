Слово и дело

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Экс-депутат Роман Худяков призвал предать забвению «полоумную старушку» Лию Ахеджакову

Экс-депутат Роман Худяков призвал предать забвению «полоумную старушку» Лию Ахеджакову

Критиковавшую СВО актрису театра и кино Лию Ахеджакову следует предать забвению в России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.

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