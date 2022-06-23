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«Химки» о 20-летнем хавбеке «Спартака» Оганесяне «Трансфер и аренда – неинтересно. Хотим просто так забрать»

Роман Терюшков рассказал об интересе «Химок» к хавбеку «Спартака» Степану Оганесяну. «Мы сегодня [в среду] обсуждали этот вопрос, он же наш воспитанник, три года назад мы отдали его в «Спартак», но в основе он не играл.

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