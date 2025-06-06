Ignio.com Весы. Еженедельный гороскоп красоты за 9 - 15 июня

Ванны с ароматным эфирным маслом – вот, что поможет вам расслабиться после напряженного дня. Звезды советуют вам добавить в воду несколько капель розового масла, это повысит упругость и эластичность кожи.
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