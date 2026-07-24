Более 35 тысяч новосибирских школьников получат выплаты к учебному году

На сегодняшний день выплата уже назначена более чем 35 тысячам школьников. Это означает, что средства поступят на счета родителей автоматически – без подачи заявлений, сбора справок об обучении или личного посещения центров социальной поддержки.
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