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Вечерний Новосибирск

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Более 35 тысяч новосибирских школьников получат выплаты к учебному году

Более 35 тысяч новосибирских школьников получат выплаты к учебному году

На сегодняшний день выплата уже назначена более чем 35 тысячам школьников. Это означает, что средства поступят на счета родителей автоматически – без подачи заявлений, сбора справок об обучении или личного посещения центров социальной поддержки.

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