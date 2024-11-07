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Домбай и Архыз лидируют по темпам раннего бронирования на Новый год

Домбай и Архыз лидируют по темпам раннего бронирования на Новый год

Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии Домбай и Архыз стали лидерами по раннему бронированию туристического жилья в новогодний каникулярный период среди горнолыжных курортов страны, сообщили в Министерстве курортов республики.

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