Домбай и Архыз лидируют по темпам раннего бронирования на Новый год

Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии Домбай и Архыз стали лидерами по раннему бронированию туристического жилья в новогодний каникулярный период среди горнолыжных курортов страны, сообщили в Министерстве курортов республики.
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