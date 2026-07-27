ВСУ готовили контратаку в районе поселка Хотень на Сумском направлении.Штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как "полк смерти", готовивших контратаку в районе поселка Хотень на Сумском направлении была уничтожена военными Вооружённых сил России.
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