Губернатор Воробьев в День России назвал жителей главным богатством Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье — неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.
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