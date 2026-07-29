РНПК обеспечит компенсацию убытков стратегических отраслей экономики от воздействия БПЛА

В условиях радикального роста частоты и тяжести ущерба по рискам терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА, для обеспечения бесперебойной компенсации убытков стратегических отраслей экономики Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) разработала и приступила к внедрению изменений в андеррайтинговых подходах к перестрахованию таких рисков.