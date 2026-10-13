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"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС

"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС

Великобритания и Евросоюз для подрыва любых мирных усилий по Украине и сотрудничества США и России активно используют СМИ.

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