В армии Израиля пытаются создать для харедим (ультраортодоксальных иудеев) условия службы, которые бы не противоречили их религиозным установкам, но это получается не очень успешно.
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