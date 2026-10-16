Главное в тезисах: Отказ от ядерного сценария: Президент США Дональд Трамп публично исключил применение ядерного оружия против Ирана, заявив, что в этом «нет необходимости».
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