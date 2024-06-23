Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ

олег донсков

Россия - разворованная страна ельцинистами и их покровителями из Европы и США. Население и государство РФ живут на крохи (не более 30 проц.) получаемого дохода ВВП, а остальное уходит в карманы господ олигархов и их иностранным кошелькам. Вот она главная ценность установленного в стране либерального порядка и причина развала СССР и уничтожения КПСС.