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Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ

Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ

Сегодня 5,6K прочитали Российские правительственные структуры прилагают значительные усилия для усиления промышленности страны.

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Комментарии
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олег донсков
Россия - разворованная страна ельцинистами и их покровителями из Европы и США. Население  и государство РФ живут на крохи (не более 30 проц.) получаемого дохода ВВП, а остальное уходит в карманы господ олигархов и их иностранным кошелькам. Вот она главная ценность установленного в стране либерального порядка и причина развала СССР и уничтожения КПСС.
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15 час.
од
олег донсков
В 90-е годы российские либералы подготовили и осуществили вторую &quot;февральскую&quot; буржуазно-демократическую революцию  с целью успешного проведения мафиозной операции прикарманить национализированную большевиками общенародную собственность. На полученные олигархами доход от ее использования, ими готовится &quot;цветная революция&quot; в постельцинской России. ЕЕ первый этап - возрождение украинского (бандеровского) нацизма и его агрессия вместе с Европой и США  против России. Нам обязательно надо побеждать европейский фашизм.
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15 час.
АИ
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