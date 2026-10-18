Camry — лидер среди подержанных японских машин, а Astra — лидер среди немецких По данным «Авито Авто», в III квартале 2026 года лидерами спроса на российском рынке автомобилей с пробегом стали Lada Granta, Lada Priora и Toyota Camry.
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