«Российская РЭБ — наилучшая в мире». Запад и Украина создали коалицию радиоэлектронной борьбы

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что контактная группа по военным поставкам на Украину в формате «Рамштайн», заседание которой прошло в Брюсселе, создала в помощь украинской армии коалицию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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