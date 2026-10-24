Сергей АНДРЕЕВ В середине октября внимание массмедиа вновь обратилось к Ормузскому проливу после сообщений о подрыве на минах сразу двух нефтяных танкеров.
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