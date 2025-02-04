В Хабаровске сотрудники полиции задержали поставщика-курьера с крупной партией гашишного масла

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, что 60-летний житель краевого центра приобрел у неустановленных лиц в Амурской области крупную партию гашишного масла и на автомобиле перевозит ее в г.