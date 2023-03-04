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Монтеррей (WTA). 1/2 финала. Векич сыграет с Чжу Линь, Гарсия – с Мертенс

Каролин Гарсия сыграет с Элизой Мертенс в полуфинале турнира в Монтеррее. Cетка турнира здесь. Abierto GNP Seguros Монтеррей, Мексика 27 февраля – 5 марта 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Донна Векич (Хорватия)  Чжу Линь (Китай) Дата проведения 5 марта, 01.

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