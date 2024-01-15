Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Тарасов
    Жертва неудавшегося аборта...Стон пронесся по ...
  • Юрий Шлыков
    Не благодарная нация,без родины,без совести,где живут там и гадят.И заметте,что не русофоб,то еврей,ну не нравется ва...Стон пронесся по ...
  • Андрей Stan
    Чехи?!... Эти евроушлёпки известны своей продажной сущностью и шакальм тявканьем... )))  Лично я бы "замочил" бы НН-о...Чехия возгордилас...

«Где останки сына?» Тело наемника, высмеивавшего ВС РФ, утеряно на Украине

«Где останки сына?» Тело наемника, высмеивавшего ВС РФ, утеряно на Украине

Родственники ликвидированного наемника «Интернационального легиона» ВСУ Итона Хертвека не могут добиться вывоза тела сына с Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Лисовская
&quot;он не был счастлив в гражданской жизни&quot; Больной садист нашел применение своим наклонностям. 21 год и перелетел через целый океан, чтоб убивать русских! Закономерный конец для пиндоса-садиста.
Ответить
2 час.
Геннадий Хрипунов
Чем больше наши ребята уничтожат пиндосов и другой швали фашистской, тем чище Мир будет .
Ответить
58 мин.
Кот Рыжый
Не надо нашим отдавать трупы иностранцев! На какой нибудь свалке прикопали и всё! Мыши, вороны, бродячие собаки- сожрут! Пиндосы устроят целое шоу с похоронами для погибшего! Получат выплаты, а остальные придурки пиндосовские насмотрятся и побегут в иностранный легион записываться!...
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх