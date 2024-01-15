Родственники ликвидированного наемника «Интернационального легиона» ВСУ Итона Хертвека не могут добиться вывоза тела сына с Украины.
«Где останки сына?» Тело наемника, высмеивавшего ВС РФ, утеряно на Украине
Комментарии
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Анна Лисовская
"он не был счастлив в гражданской жизни" Больной садист нашел применение своим наклонностям. 21 год и перелетел через целый океан, чтоб убивать русских! Закономерный конец для пиндоса-садиста.
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2 час.
Геннадий Хрипунов
Чем больше наши ребята уничтожат пиндосов и другой швали фашистской, тем чище Мир будет .
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58 мин.
Кот Рыжый
Не надо нашим отдавать трупы иностранцев! На какой нибудь свалке прикопали и всё! Мыши, вороны, бродячие собаки- сожрут! Пиндосы устроят целое шоу с похоронами для погибшего! Получат выплаты, а остальные придурки пиндосовские насмотрятся и побегут в иностранный легион записываться!...
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38 мин.
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