Анна Лисовская "он не был счастлив в гражданской жизни" Больной садист нашел применение своим наклонностям. 21 год и перелетел через целый океан, чтоб убивать русских! Закономерный конец для пиндоса-садиста.

Геннадий Хрипунов Чем больше наши ребята уничтожат пиндосов и другой швали фашистской, тем чище Мир будет .