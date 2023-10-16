Китай, чипы, технологии

США планируют ужесточить меры по ограничению доступа Китая к передовым чипам и оборудованию для их производства, рассчитывая затруднить поступление на китайский рынок технологий, имеющих в том числе и военное назначение, пишет агентство Bloomberg.
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