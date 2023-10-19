В России впервые выпустят большой концертный рояль

Фабрика фортепиано «Аккорд» в этом году представит первый в России большой концертный рояль, сообщил «Известиям» директор Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования Максим Гузинин.
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