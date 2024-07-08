Врач назвала полезные для зрения продукты

Регулярное употребление этих продуктов позволяет предотвратить серьезные проблемы.Скумбрия, лосось и сардины благотворно влияют на зрение, укрепляя сосуды глаз, улучшая кровообращение в капиллярах и насыщая организм витаминами и ненасыщенными кислотами, рассказала окулист Франческа Маркетти.