Суд в США обязал правительство восстановить работу «Голоса Америки»

Окружной суд Соединенных Штатов обязал правительство возобновить работу агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция «Голос Америки» (признана в РФ иноагентом), и других аффилированных СМИ, которые ранее приостановили работу из-за указа американского лидера Дональда Трампа.