Полиция и СК начали проверку после сообщения о травле школьников в Омской области.В Омской области ученика одной из школ обвинили в травле одноклассников.
В Омской области внук директора школы терроризирует одноклассников
Комментарии
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Михаил Мамонов
как уже достали всех эти дружбанародные выпездышы ... к директору школы должны если не ошибусь этнической казашке должны быть очень очень большие вопросы ...здесь явное ущемление человеческого достоинства по национальному признаку к ребенку коренному представителю народа России со стороны националистически настроенного представителя казахского этноса.
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