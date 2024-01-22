В Омской области внук директора школы терроризирует одноклассников

Михаил Мамонов

как уже достали всех эти дружбанародные выпездышы ... к директору школы должны если не ошибусь этнической казашке должны быть очень очень большие вопросы ...здесь явное ущемление человеческого достоинства по национальному признаку к ребенку коренному представителю народа России со стороны националистически настроенного представителя казахского этноса.