Россия ждет ответы США и НАТО на предложения о безопасности, не позволит игнорировать свои интересы - МИД

Россия ждет ответы США и НАТО на предложения о безопасности, не позволит игнорировать свои интересы - МИДМОСКВА (Рейтер) - Россия примет решение о дальнейшем диалоге с США и НАТО после анализа письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на ее предложения о гарантиях, но не позволит Североатлантическому альянсу строить систему безопасности в Европе без участия Москвы, сказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко после заседания совета Россия-НАТО в Брюсселе.