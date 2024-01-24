Народные приметы и студенческие поверья на 25 января 2024 года, в Татьянин день Даниил Архаров В этот день важно обращать внимание на приметы и поверья, которые могут предвестить изменения в будущем и определить погоду.
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