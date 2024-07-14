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Скалони о финале Кубка Америки с Колумбией: «Хороший момент для нас. Аргентина постарается победить, наш футбол не изменится»

Скалони о финале Кубка Америки с Колумбией: «Хороший момент для нас. Аргентина постарается победить, наш футбол не изменится»

Сборная Аргентины сыграет против колумбийцев 15 июля в 03:00 по московскому времени. «Это финал, и в каждом из них есть свои нюансы.

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