Привет всем! Давайте знакомиться - мы команда МАОУ “Устанской СОШ” “АРМИЯ КАРАПУЗОВ" Мы - это: Королякова Кристина ♀️Кузнецова Варя Выборнова Аня ♀Кирпичникова Маша ♂Вешняков Илья ✌✌И мы участвуем в Областном Сетевом проекте "Нижегородские каникулы - осень 2023" Держите за нас кулачки .
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