Евросоюз ограничил импорт первичного алюминия из России

Евросоюз вводит запрет на импорт из РФ первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций.Как стало известно, постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза утвердили пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине.
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