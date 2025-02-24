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Евросоюз ограничил импорт первичного алюминия из России

Евросоюз ограничил импорт первичного алюминия из России

Евросоюз вводит запрет на импорт из РФ первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций.Как стало известно, постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза утвердили пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине.

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