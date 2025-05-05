Выборы президента Румынии: два кандидата выходят во второй тур

Предварительные данные ЦИК Румынии говорят о том, что президент страны будет выбран во втором туре. Данные ЦИК после подсчета 80,01% голосов показывают, что лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион набирает 40,78% голосов, кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску — 21,32% голосов, на третьем месте мэр Бухареста Никушор Дан с 18,33%, а на четвертом — экс-премьер Виктор Понта с 14,60% голосов.