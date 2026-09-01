Look: Naomi Osaka channels NBA star Allen Iverson with U.S. Open look

Tennis pro Naomi Osaka honored retired basketball star Allen Iverson with her look for her match against Anastasia Zakharova at the U.
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