Россия попросила Украину создать коридор для выхода жителей Курской области

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Украину организовать гуманитарный коридор для жителей Курской области, оказавшихся в сложной ситуации на территориях под оккупацией ВСУ.