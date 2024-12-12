Россия попросила Украину создать коридор для выхода жителей Курской области

МОСКВА, 12 декабря, ФедералПресс. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Украину организовать гуманитарный коридор для жителей Курской области, оказавшихся в сложной ситуации на территориях под оккупацией ВСУ.
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