Эксперт: после жары и дальних поездок машину нужно внимательно осмотреть

Автоэксперт Алексей Егоров рассказал, что нужно осмотреть в автомобиле в конце лета. Оснований для беспокойства достаточно: высокая температура, пыль и почти постоянно работающий кондиционер за время отпускных поездок могут ощутимо подпортить техническое состояние машины.