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За рулем

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Эксперт: после жары и дальних поездок машину нужно внимательно осмотреть

Эксперт: после жары и дальних поездок машину нужно внимательно осмотреть

Автоэксперт Алексей Егоров рассказал, что нужно осмотреть в автомобиле в конце лета. Оснований для беспокойства достаточно: высокая температура, пыль и почти постоянно работающий кондиционер за время отпускных поездок могут ощутимо подпортить техническое состояние машины.

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