Комик и музыкант Семён Слепаков рассказал, что украинцы не пустили его в бомбоубежище во время атаки Ирана на Израиль.
На земле обетованной
Комментарии
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СД
Светлана Дубович
Ему предложили ушами прикрыться.
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4 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ну, таки, надо было, обстоятельно, объяснить дружественным хохлам, что Слепак, ни капельки, не русня. 🙄
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58 мин.
Светлана Кузнецова
Нужно было ПОКАЗАТЬ наглядно, что он не русня а истинно обрезанний иудей)))
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11 мин.
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