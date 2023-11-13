Вашингтон хочет переложить процесс восстановления и интеграции Украины в ЕС на плечи самой Европы, пишет Junge Welt.
Вот и всплыл ключевой вопрос всей военной кампании на Украине...
Комментарии
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Djamila A
А где эта тетенька теперь - Виктория Нуланд? Где ее печеньки? 😂 Чёта не слыхать. Может ее опять послать в/на для решения вопросов, которые старина Байден не может решить?😁
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1 час.
НЛ
Николай Лежнин
А про что речь? Земли Блек Рок. Долги? Нет уже украаины. Арестуют наши 300льярдов, вернём 600. Как там говорил Задорнов? А не поспоришь.
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1 час.
Евгений Синельников
оставить после войны хохлам всё как есть, пусть сами всё восстанавливают! это их дети, отцы, братья, мужья затеяли войну, а уходя из городов и сёл, превращают всё в труху. и никакой им помощи - всё, сами, сами, сами...
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44 мин.
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