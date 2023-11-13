Вот и всплыл ключевой вопрос всей военной кампании на Украине...

Djamila A А где эта тетенька теперь - Виктория Нуланд? Где ее печеньки? 😂 Чёта не слыхать. Может ее опять послать в/на для решения вопросов, которые старина Байден не может решить?😁

НЛ Николай Лежнин А про что речь? Земли Блек Рок. Долги? Нет уже украаины. Арестуют наши 300льярдов, вернём 600. Как там говорил Задорнов? А не поспоришь.