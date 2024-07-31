Опухоль с волосами удалили из мозга 35-летнего мужчины в Сургуте

О необычном случае рассказал Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры. По его словам, нейрохирурги Сургутской травматологической больницы столкнулись с таким впервые в своей практике.
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