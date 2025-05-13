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Путин боится прямых переговоров со мной – Зеленский

Путин боится прямых переговоров со мной – Зеленский

Украинский гражданин Владимир Зеленский вспомнил, что он еще и актер-комик. В ходе брифинга 13 мая он сказал представителям СМИ, что якобы российский лидер Владимир Путин почему-то боится с ним встречаться и вести прямые переговоры по урегулированию конфликта.

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