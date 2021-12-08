Axios: Муратов и Тихановская выступят на организованном США саммите за демократию

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступят на организованном США виртуальном "саммите за демократию", сообщает Axios.