Путин, контакты с пришельцами и конец света. Как предсказания Ванги взбудоражили Запад на несколько десятилетий позже, чем Россию?

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Личность болгарской ясновидящей Ванги окутана множеством загадок и мифов: она якобы предсказала гибель принцессы Дианы, катастрофу атомной подлодки «Курск», теракты 11 сентября 2001 года и другие крупные события.

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