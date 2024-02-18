Политолог Марков: Зеленский требует у Запада ракеты, чтобы бить по Москве

Президент Украины Владимир Зеленский требует у Запада ракеты, чтобы наносить удары по Москве. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков, прокомментировавший встречи, которые глава соседнего государства провел на Мюнхенской конференции по безопасности.